Sheik se torna jogador mais velho da história do Corinthians

1. Jogadores do Corinthians comemoram a conquista inédita da Taça Libertadores zoom_out_map 1/45 Jogadores do Corinthians comemoram a conquista inédita da Taça Libertadores (Ivan Pacheco/) Jogadores do Corinthians comemoram a conquista inédita da Taça Libertadores

2. Corinthians é campeão da Taça Libertadores pela 1ª vez zoom_out_map 2/45 Corinthians é campeão da Taça Libertadores pela 1ª vez (Ivan Pacheco/) Corinthians é campeão da Taça Libertadores pela 1ª vez

5. Alessandro levanta a taça: Corinthians campeão da Libertadores zoom_out_map 5/45 Alessandro levanta a taça: Corinthians campeão da Libertadores (Ivan Paheco/) Alessandro levanta a taça: Corinthians campeão da Libertadores

8. Emerson, do Corinthians, comemora seu segundo gol contra o Boca Juniors zoom_out_map 8/45 Emerson, do Corinthians, comemora seu segundo gol contra o Boca Juniors (Ivan Pacheco/) Emerson, do Corinthians, comemora seu segundo gol contra o Boca Juniors

9. Lance da partida entre Corinthians e Boca Juniors zoom_out_map 9/45 Lance da partida entre Corinthians e Boca Juniors (Ivan Pacheco/) Lance da partida entre Corinthians e Boca Juniors

10. Lance de Alex durante partida entre Corinthians e Boca Juniors zoom_out_map 10/45 Lance de Alex durante partida entre Corinthians e Boca Juniors (Ivan Pacheco/) Lance de Alex durante partida entre Corinthians e Boca Juniors

14. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 14/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (AFP/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

19. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 19/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Junior Lago/Reuters/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

22. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 22/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

23. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 23/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

25. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 25/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

26. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 26/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

32. Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 zoom_out_map 32/45 Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012 (Rodrigo Coca/Fotoarena/) Corinthians x Boca Juniors, final da Libertadores 2012

36. Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores zoom_out_map 36/45 Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores (Mauro Horita/Agif/Folhapress/) Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores

37. Torcedor do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores zoom_out_map 37/45 Torcedor do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores (Levi Bianco/Brazil Photo Press/) Torcedor do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores

38. Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores zoom_out_map 38/45 Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores (Ale Vianna/Brazil Photo Press/) Torcedores do Corinthians no Pacaembu antes do início do jogo decisivo da Libertadores

39. Concentração em frente ao Pacaembu, em São Paulo zoom_out_map 39/45 Concentração em frente ao Pacaembu, em São Paulo (Alex silva/AE/) Concentração em frente ao Pacaembu, em São Paulo

40. Torcedor do Corinthians anda de bicicleta nas proximidades do estádio do Pacaembu, em São Paulo zoom_out_map 40/45 Torcedor do Corinthians anda de bicicleta nas proximidades do estádio do Pacaembu, em São Paulo (Alex Silva/AE/) Torcedor do Corinthians anda de bicicleta nas proximidades do estádio do Pacaembu, em São Paulo

41. Torcedor carrega imagem de Nossa Senhora Aparecida antes da final da Libertadores zoom_out_map 41/45 Torcedor carrega imagem de Nossa Senhora Aparecida antes da final da Libertadores (Alex Silva/AE/) Torcedor carrega imagem de Nossa Senhora Aparecida antes da final da Libertadores

42. Torcedor do Corinthians caminha pela avenida São João, em São Paulo zoom_out_map 42/45 Torcedor do Corinthians caminha pela avenida São João, em São Paulo (Danilo Verpa/Folhapress/) Torcedor do Corinthians caminha pela avenida São João, em São Paulo

43. Torcedores preparam bandeira antes da partida entre Corinthians x Boca Juniors, pela final da Libertadores no Pacaembu zoom_out_map 43/45 Torcedores preparam bandeira antes da partida entre Corinthians x Boca Juniors, pela final da Libertadores no Pacaembu (Joel Silva/Folhapress/) Torcedores preparam bandeira antes da partida entre Corinthians x Boca Juniors, pela final da Libertadores no Pacaembu

44. Corinthiano com a bandeira do time no centro de São Paulo zoom_out_map 44/45 Corinthiano com a bandeira do time no centro de São Paulo (Alexandre Moreira/Brazil Photo Press/Folhapress/) Corinthiano com a bandeira do time no centro de São Paulo