Shakhtar vence Real Madrid em duelo de brasileiros com show de Tetê

Por Da Redação - Atualizado em 21 out 2020, 15h57 - Publicado em 21 out 2020, 15h53

A primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, 21, começou com um grande jogo – e uma grande surpresa: o Shakhtar Donetsk venceu o Real Madrid por 3 a 2, no estádio Alfredo Di Stefano, na Espanha, estreia das duas equipes pelo grupo B da competição.

Em um confronto que contou com 12 brasileiros em campo – 10 deles foram titulares –, o time ucraniano abriu 3 a 0 antes do intervalo. Tetê, meia-atacante de 20 anos formado no Grêmio, foi o grande destaque com um gol marcado e uma assistência para Manor Solomon. Varane contra, em jogada disputada com Dentinho, ex-Corinthians.

O técnico Zinedine Zidane, que poupou alguns jogadores visando o clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, colocou Benzema, Vinícius Júnior e Toni Kroos no segundo tempo. O maior campeão da história da Champions até esboçou uma reação, com gols de Luka Modric e do brasileiro ex-Flamengo, mas não conseguiu reverter o resultado.

Já nos acréscimos, Federico Valverde chegou a anotar o gol de empate, mas o tento foi anulado, porque Vinícius Júnior estava impedido no lance e atrapalhou o goleiro Anatoliu Trubin do Shakhtar.

O Shakhtar teve Dodô, Marcos Antônio, Maycon, Marlos, Tetê e Dentinho como titulares. Vitão saiu do banco nos momentos finais e também participou da partida. Pelo lado do Real Madrid, os brasileiros foram Eder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo, além de Vinícius Júnior, que começou no banco.

A derrota pode custar caro para o futuro do Real Madrid na Champions. O time espanhol, que nunca foi eliminado na fase de grupos na história, tem a companhia dos fortes Internazionale de Milão e Borussia Mönchengladbach no grupo B, além do próprio Shakhtar Donetsk.