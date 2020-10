Série B: Cruzeiro anuncia Felipão como novo treinador

Atualizado em 15 out 2020, 20h12 - Publicado em 15 out 2020, 19h57

Em crise na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem novo treinador: Luiz Felipe Scolari foi anunciado nesta quinta-feira, 15, como o substituto de Ney Franco, demitido no início da semana. Felipão, de 71 anos, assinou contrato até o fim de 2022.

O experiente treinador gaúcho, que trabalhou no Cruzeiro entre 2000 e 2001 e conquistou uma Copa Sul-Minas no último ano, pouco antes de assumir a seleção brasileira e conquistar o pentacampeonato da Copa do Mundo, assume o time na penúltima colocação da segunda divisão, com 12 pontos em 15 rodadas.

Felipão estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Ele será o quarto treinador do Cruzeiro na temporada, depois de Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco.

Antes de oficializar a volta de Felipão, o Cruzeiro procurou os técnicos Lisca, do América-MG, Umberto Louzer, da Chapecoense, e Marcelo Chamusca, do Cuiabá, que fazem boas campanhas na própria Série B e recusaram as propostas. Ao anunciar seu novo reforço, o Cruzeiro ressaltou o currículo vitorioso de Scolari, com 27 títulos conquistados, com destaque para duas Copas Libertadores, dois Brasileirões, três Copas do Brasil e a Copa do Mundo de 2002.