Série B: com Fortaleza garantido, oito clubes disputam três vagas na elite

O Fortaleza conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no último sábado, ao vencer o Atlético-GO, em Goiânia, por 2 a 1, pela 34ª rodada da Série B. No primeiro ano no cargo de treinador da equipe, Rogério Ceni conseguiu a façanha de levar o clube à elite pela primeira vez desde 2006. Ainda restam três vagas em disputa e oito clubes aparecem com chances: CSA, Avaí, Goiás, Vila Nova, Londrina, Atlético-GO, Ponte Preta e Guarani.

“Foi bacana (o acesso), é um time que vem de anos de sofrimento na Série C, teve um acesso com bastante dificuldade no ano passado, e fico contente em sermos o primeiro time a garantir o acesso. Sou sincero: gosto mais de comemorar título. Mas acho que é um feito incrível para uma equipe como o Fortaleza. Conseguir o acesso com quatro rodadas de antecedência é um feito histórico”, afirmou Rogério Ceni após a conquista ao SporTV.

O clube cearense pode conquistar o título na próxima rodada, e o adversário é justamente o CSA,a equipe mais bem colocada entre as que disputam as vagas restantes à Série A. A equipe de Alagoas é o segunda colocada do torneio com 57 pontos. Das quatro rodadas restantes, duas são em Maceió, contra Atlético-GO e Avaí, equipes que também lutam pelo acesso. O time não joga a primeira divisão desde 1986.

O Avaí é o terceiro colocado com 56 pontos e também disputa duas partidas em seu estádio, contra o primeiro colocado Fortaleza e contra a Ponte Preta, que ainda tem chances de acesso. O time disputou a Série A pela última vez no ano passado.

O Goiás fecha o G4, com 54 pontos e enfrenta em seu estádio dois clubes que lutam contra o rebaixamento nas rodadas finais: Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas. A última participação do clube na Série A foi em 2015.

Duas equipes goianas, duas paulistas e uma parananense fecham a lista de equipes que ainda podem beliscar uma vaga na Série A. Veja quais são, como estão na tabela, e quais os jogos restantes nesta temporada da Série B.