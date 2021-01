Série B: América-MG e Chapecoense sobem; 11 clubes disputam duas vagas

A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta quarta-feira, 13, com mais duas partidas, mas, antes mesmo do fim, já ficou marcada para América-MG e Chapecoense, que consolidaram o retorno à elite nacional. Ainda restam outras duas vagas a serem disputadas, com mais 11 equipes com chances matemáticas.

De acordo com projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Cuiabá (85,9%), CSA-AL (45,7%), Juventude (40%), Avaí (11,7%), Guarani (6,9%), Ponte Preta (3,6%), Operário-PR (2,9%), Cruzeiro (1,5%), Brasil de Pelotas-RS (0,74%), CRB-AL (0,65%) e Sampaio Corrêa-MA (0,42%) brigam pela classificação.

Comandados por Lisca, os mineiros foram os primeiros a assegurar retorno a principal competição nacional. Um empate sem gols com o Náutico, nos Aflitos, em Recife, bastou para chegar à liderança com 67 pontos e não ser mais alcançado pelo Juventude, primeiro time fora do G-4, com 52. Os gaúchos, por sinal, perderam na rodada para o Brasil de Pelotas por 2 a 1.

Mais tarde, foi a vez da Chapecoense confirmar o acesso com uma vitória por 2 a 1 em clássico catarinense com o Figueirense, que briga contra o descenso. O time chegou a 66 pontos e, com isso, completou apenas um ano afastada da elite, de onde caiu em 2019. O América caiu no ano anterior, mas já havia subido outras vezes: 2010, 2015, 2017, quando conquistou o título da competição.

“Nosso objetivo agora é ficar, é crescimento do clube, é dedicação total, pra parar agora com esse efeito de ir e voltar”, disse Lisca, após o acesso, que admitiu ainda estar em conversas com a diretoria do clube mineiro para definir a sua permanência.

A Série B também já tem um rebaixado definido, o Oeste-SP, e outros oito times brigando para evitar preencher mais três vagas. Botafogo-SP (94,1%), Figueirense (75,3%) e Paraná (65,4%), que atualmente ocupam o Z-4, são os principais candidatos.

Mesmo assim, Vitória (43,4%), Náutico (19,9%), Confiança-SE (1,9%), Sampaio Corrêa (0,01%) e Cruzeiro (0,01%) ainda têm chances matemáticas de queda. A rodada se encerrará com as partidas entre Avaí e Vitória, em Florianópolis, e Cruzeiro e Oeste-SP, em Belo Horizonte.