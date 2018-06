Sergio Ramos: ‘Só falta Firmino dizer que estava resfriado pelo meu suor’

O zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, se defendeu nesta terça-feira das duas polêmicas em que esteve envolvido na final da Champions League, contra o Liverpool. “Estão dando muita bola ao tema de Salah. Não queria falar, mas vendo bem a jogada, ele pega primeiro meu braço, e eu caio do outro lado. Ele lesiona o outro braço, e dizem que lhe dei uma chave de judô. Depois o goleiro disse que estava abalado por um choque comigo. Só falta Firmino dizer que estava resfriado porque caiu uma gota do meu suor nele”, disparou o capitão do time espanhol, em coletiva de imprensa.

Na partida, Ramos se enroscou com Salah e a jogada resultou em lesão no ombro do egípcio. O jogador também se chocou com o goleiro Karius, que sofreu uma concussão cerebral, comprovada por exames nesta segunda-feira. O arqueiro falhou em dois dos três gols que deram o título ao time espanhol.

Ramos reclamou da repercussão dos lances e reclamou de uma suposta perseguição. “Falei com o Salah por mensagem, e está muito bem. Se tivesse feito uma infiltração poderia ter jogado o segundo tempo. Parece que quando Ramos faz, se destaca um pouco mais”, completou o defensor, que está concentrado com a seleção espanhola para a Copa do Mundo.