Sergio Ramos se irrita em treino e dá bolada em jogador da base

O sempre controverso zagueiro Sergio Ramos colocou ainda mais pimenta na crise do Real Madrid, no treinamento da equipe nesta segunda-feira. O capitão do time se descontrolou ao ser acertado acidentalmente pelo jovem Sergio Reguilón e acertou duas boladas no atleta das categorias de base. Horas depois, Ramos pediu desculpas ao colega pelas redes sociais.

Dois dias depois da derrota para o Levante em casa e na véspera da partida contra o Viktoria Plzen, pela Liga dos Campeões, o Real Madrid fez apenas uma atividade leve, que não terminou bem. Os atletas faziam um exercício em que passavam a bola com as mãos e, ao tentar interceptar um passe, Reguilón, de 21 anos, acertou o rosto de Sergio Ramos com a mão. O zagueiro, então, chutou duas bolas contra o jovem.

A sessão foi encerrada imediatamente e os companheiros trataram de acalmar os ânimos. Pelo Twitter, Sergio Ramos minimizou o ocorrido e pediu desculpas, prontamente aceitas por Reguilón na mesma rede social.

“Mesmo que não pareça, são situações bastante habituais, mas não é desculpa, minha reação não deveria ter sido essa. Nós sempre damos o nosso máximo, não é, Regui? No final, vitória da equipe juntos”, escreveu Ramos, em uma foto em que a dupla aparece no mesmo time. “Sempre com meu time e com meu capitão, vamos em busca da vitória amanhã”, respondeu Reguilón.

Com o técnico Julen Lopetegui cada vez mais pressionado, o Real Madrid enfrenta o Viktoria Plzen, na terça-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões. Derrotado pelo CSKA na última rodada, o atual tricampeão é o segunda colocado do grupo, com 3 pontos, um a menos que a equipe russa.