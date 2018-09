Sergio Ramos cutuca Griezmann: ‘A ignorância é muito atrevida’

A rivalidade entre os rivais da capital espanhola, Real Madrid e Atlético de Madri, cresceu bastante nos últimos anos e nesta semana dois dos protagonistas dos times jogaram mais lenha na fogueira. Primeiro, o atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético, voltou a reclamar do fato de não estar indicado ao prêmio de melhor do mundo da Fifa e disse que já pode “sentar à mesa com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.” Nesta terça-feira, na véspera do duelo diante da Roma pela Liga dos Campeões, Sergio Ramos foi questionado sobre o assunto e não deixou barato.

“A ignorância é muito atrevida. Quando escuto este garoto falar me lembro de Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta, Iker (Casillas)…. jogadores que ganharam tudo na carreira, mas não tem uma Bola de Ouro. Cada um é livre para opinar, mas acho que ele deveria pedir conselhos a seu treinador Cholo (Simeone), ou a companheiros como Godín e Koke, que reúnem valores que lhe cairiam bem. Ainda assim, o considero um grandíssimo jogador e lhe desejo o melhor”, afirmou o capitão do Real Madrid.

Recentemente, Griezmann também deu uma cutucada nada discreta em Sergio Ramos: logo após a vitória do Atlético sobre o rival na Supercopa da Europa, o atacante francês postou em seu Instagram Stories uma ilustração em que o zagueiro espanhol aparece lhe colocando uma coroa. Em 2016, os dois foram protagonistas da decisão da Liga dos Campeões, em Milão – na ocasião, Ramos marcou um gol, Griezmann perdeu um pênalti e o Real Madrid conquistou o título.