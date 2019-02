Sergio Ramos admite ter forçado cartão amarelo – mas depois nega

O zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, se envolveu em mais uma polêmica na última quarta-feira, após a vitória por 2 a 1 sobre o Ajax, na Holanda, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O capitão da equipe levou um cartão amarelo, o terceiro na competição, ao cometer falta em Kasper Dolberg a dois minutos do fim do jogo. Com isso, cumprirá suspensão no jogo de volta, na capital espanhola. Ao fim do jogo, Ramos admitiu ter forçado o cartão – e, horas depois, usou as redes sociais para desmentir a si mesmo.

Na zona mista da Johan Cruyff Arena, Ramos foi questionado sobre o tema e cravou: “Vendo o resultado, mentiria se dissesse que não forcei (o cartão), era algo que eu tinha em mente e não por subestimar ao rival, nem pensar que a eliminatória acabou, mas no futebol é preciso tomar decisões e eu decidi assim”. O zagueiro, assim corre o risco de levar mais uma partida de suspensão, punição prevista no regulamento da Uefa aos atletas que, intencionalmente, recebessem cartões para entrar “zerados” em uma fase adiante.

🚨🚨🚨¡¡OJO!! ¿HA FORZADO LA TARJETA @SergioRamos? "Sí, la verdad que viendo el resultado… Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así". ¡TODOS a #ChiringuitoMadrid YA! pic.twitter.com/UJvig1yYSC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 13, 2019

No Twitter, Ramos mudou seu discurso. “Em uma partida há muito tensão, sensações e pulsações. É preciso tomar decisões em segundos. O melhor de hoje foi o resultado. O pior, não pode estar na volta junto a meus companheiros por um lance de jogo. Quero deixar claro que sofro mais que ninguém com isso, que não forcei o cartão, como também não fiz diante da Roma no meu jogo anterior, e que apoiarei da arquibancada como um torcedor mais, com o objetivo de chegar às quartas de final.”

En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

Curiosamente, Ramos já havia forçado um cartão no mesmo estádio, diante do mesmo adversário. Na temporada 2010/2011, na penúltima partida da primeira fase, o técnico José Mourinho foi flagrado pedindo para que Sergio Ramos e Xabi Alonso forçassem cartões para entrarem zerados nas oitavas de final.

Na ocasião, o Real foi multado em 100.000 euros, Mourinho em 30.000 euros, Ramos e Alonso em 20.000 euros e ainda Iker Casillas em 10.000 euros, por ter passado a ordem do técnico aos colegas.