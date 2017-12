Semifinal é sempre difícil, diz Renato Gaúcho após conhecer rival

O Grêmio realizou neste sábado o segundo treino em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, de olho na estreia no Mundial de Clubes da Fifa, horas depois de conhecer seu adversário na semifinal da competição. Mais uma vez o técnico Renato Gaúcho não conseguiu contar com todos os jogadores à disposição.

Os zagueiros Kannemann, Bressan e Bruno Rodrigo correram ao redor do campo e não participaram da atividade. O primeiro, que é o titular da posição, se recupera de uma gripe. Bressan tem problema muscular e Bruno Rodrigo sofreu uma torção no tornozelo esquerdo.

O lateral-direito Edílson deixou o treino mais cedo, mas não deve ser problema para a partida de estreia. A única baixa certa na formação titular é o volante Arthur, que nem foi inscrito no Mundial por conta de uma lesão.

Antes de deixar o hotel até o estádio Tahnoun Bin Mohammed, onde treinou, a delegação gremista acompanhou a vitória do Pachuca sobre Wydad Casablanca por 1 a 0, na prorrogação. O Grêmio enfrentará o time mexicano na terça-feira, 12, às 15 horas (de Brasília), em Al Ain.

A outra semifinal será na quarta-feira, também às 15 horas, entre Real Madrid e Al Jazira, do brasileiro Romarinho, que derrotou o Urawa Red Diamonds por 1 a 0.

Após conhecer o adversário de estreia, Renato Gaúcho falou sobre a expectativa do time. “Todo mundo quer ganhar do Grêmio, do Real Madrid… Uma semifinal é sempre difícil. Tenho um grupo consciente, bastante responsável, nós assistimos ao jogo juntos, eles sabem exatamente o que deve ser feito”, disse.