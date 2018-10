Semifinal da Libertadores, Cristiano x United e mais… a agenda da semana

Clubes europeus e sul-americanos terão semana decisiva em suas principais competições. Na Liga dos Campeões, na terça-feira, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, retorna ao Old Trafford para enfrentar o Manchester United, equipe que o projetou no cenário mundial. Pela Copa Libertadores, Grêmio e Palmeiras farão primeiro jogo das semifinais contra os argentinos River Plate e Boca Juniors, respectivamente.

O Palmeiras, líder do Brasileirão, terá outro jogo decisivo pela frente no próximo sábado, contra o Flamengo, atual vice-líder, no Maracanã, pela 31ª rodada da competição. No Espanhol, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no domingo, na Catalunha. Este será o primeiro clássico desde 2007 sem Cristiano Ronaldo (agora na Juventus) e Lionel Messi (lesionado) em campo.

Confira os jogos da semana:

Segunda (22):



20h – Internacional x Santos – Campeonato Brasileiro

Terça (23):

13h55 – AEK (GRE) x Bayern de Munique – Liga dos Campeões

13h55 – Young Boys (SUI) x Valencia (ESP) – Liga dos Campeões

16h – Ajax (HOL) x Benfica (POR) – Liga dos Campeões

16h – Roma (ITA) x CKSA Moscou (RUS) – Liga dos Campeões

16h – Hoffenheim (ALE) x Lyon (FRA) – Liga dos Campeões

16h – Manchester United (ING) x Juventus (ITA) – Liga dos Campeões

16h – Real Madrid (ESP) x Viktoria Plzen (RTC) – Liga dos Campeões

16h – Shakhtar Donetsk (UCR) x Manchester City (ING) – Liga dos Campeões

21h45 – River Plate (ARG) x Grêmio – Copa Libertadores

Quarta (24):

13h55 – Clube Brugge (BEL) x Monaco (FRA) – Liga dos Campeões

13h55 – PSV (HOL) x Tottenham (ING) – Liga dos Campeões

16h – Barcelona (ESP) x Inter de Milão (ITA) – Liga dos Campeões

16h – Borussia Dortmund (ALE) x Atlético de Madri (ESP) – Liga dos Campeões

16h – Galatasaray (TUR) x Schalke 04 (ALE) – Liga dos Campeões

16h – Liverpool (ING) x Estrela Vermelha (SER) – Liga dos Campeões

16h – Lokomotiv Moscou (RUS) x Porto (POR) – Liga dos Campeões

16h – PSG (FRA) x Napoli (ITA) – Liga dos Campeões

19h30 – Fluminense x Nacional (URU) – Copa Sul-americana

19h30 – Cruzeiro x Ceará – Campeonato Brasileiro 21h45 – Bahia x Atlético-PR – Copa Sul-americana

21h45 – Boca Juniors x Palmeiras – Libertadores

Sexta (26):

19h30 – Vitória x São Paulo – Campeonato Brasileiro

21h30 – Vasco x Internacional – Campeonato Brasileiro

Sábado (27):

16h30 – Grêmio x Sport – Campeonato Brasileiro

16h30 – Santos x Fluminense – Campeonato Brasileiro

19h – Chapecoense x América-MG – Campeonato Brasileiro

19h – Corinthians x Bahia – Campeonato Brasileiro

19h – Flamengo x Palmeiras – Campeonato Brasileiro

22h – Atlético-PR x Botafogo – Campeonato Brasileiro

22h – Cruzeiro x Paraná – Campeonato Brasileiro

Domingo (28):

12h15 – Barcelona x Real Madrid – Campeonato Espanhol

17h – Olympique de Marselha x PSG – Campeonato Francês