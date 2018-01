Semifinais da Copa SP são nesta segunda; veja horários e locais

As semifinais da Copa São Paulo de Fitebol Júnior acontecem nesta segunda-feira, e definirão os dois finalistas da 49ª edição do torneio. Internacional, Flamengo, Portuguesa e São Paulo disputam quem jogará a decisão no próximo dia 25, no estádio do Pacaembu.

O jogo entre São Paulo e Internacional, na Arena Barueri, terá cobrança de ingressos, que variam entre 20 e 40 reais. Já o jogo entre Portuguesa e Flamengo, no Canindé, terá entrada gratuita.

Segunda-feira, 22 de janeiro

17h30 – Portuguesa x Flamengo – Canindé – São Paulo (Sportv/ESPN Brasil)

20 horas – São Paulo x Internacional – Arena Barueri (Sportv/ESPN Brasil)