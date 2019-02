Semana terá Barça x Real Madrid e estreia de brasileiros na Libertadores

O meio de semana será intenso no futebol brasileiro e mundial. Enquanto o maior clássico da Europa, entre Barcelona e Real Madrid acontece no Camp Nou, pela Copa do Rei, na América do Sul, Atlético-MG e São Paulo estreiam na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. A semana também marca o começo da Copa do Brasil.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam na quarta-feira, 6, às 18 horas (de Brasília), no Camp Nou, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei. As equipes ainda se enfrentam mais duas vezes neste mês, pela partida de volta e pelo Campeonato Espanhol.

Na terça-feira, 5, o Atlético-MG estreia na Copa Libertadores às 19h45, no Uruguai, contra o Danubio, pela segunda fase preliminar do torneio. No dia seguinte, às 21h30, o São Paulo estreia em Córdoba, na Argentina, contra o Talleres.

Bahia, Botafogo e Chapecoense estreiam pela Copa Sul-Americana. Apenas a Chape joga como visitante. Na Copa do Brasil, 30 clubes estreiam, com destaque para Corinthians, Fluminense, Santos e Vasco.

Confira os principais jogos da semana:

Terça-feira, 5 de fevereiro

Copa Libertadores

19h15 – Danubio (Uruguai) x Atlético-MG

21h30 – Melgar (Peru) x Universidad de Chile (Chile)

21h30 – The Strongest (Bolívia) x Libertad (Paraguai)

Copa Sul-Americana

21h30 – Unión La Calera (Chile) x Chapecoense

Copa do Brasil

21h30 – Ríver (Piauí) x Fluminense

Quarta-feira, 6 de fevereiro

Copa do Rei

18 horas – Barcelona x Real Madrid

Copa Libertadores

19h15 – Defensor (Uruguai) x Barcelona (Equador)

19h15 – Delfín (Equador) x Caracas (Venezuela)

21h30 – Palestino (Chile) x Independiente Medellín (Colômbia)

21h30 – Talleres (Argentina) x São Paulo

Copa Sul-Americana

21h30 – Botafogo x Defensa y Justicia (Argentina)

Copa do Brasil

16 horas – Votuporanguense x Ypiranga

19h15 – Altos (Piauí) x Santos

20h30 – Foz do Iguaçu x Boa Esporte

20h30 – Sobradinho x América-RN

21 horas – Santa Cruz (RN) x Tupi

21h30 – Atlético Cearense x Joinville

21h30 – Corumbaense x Luverdense

21h30 – Itabaiana x Paraná

21h30 – Juazeirense x Vasco

21h30 – Mixto x CSA

21h30 – Palmas x Juventude

22h15 – Central x Ceará

Quinta-feira, 7 de fevereiro

Copa Libertadores

21h30 – La Guaira (Venezuela) x Atlético Nacional (Colômbia)

Copa Sul-Americana

19h15 – Bahia x Liverpool (Uruguai)

21h30 – Deportivo Santani (Paraguai) x Once Caldas (Colômbia)

Copa do Brasil

18h30 – Americano x Londrina

21 horas – Ferroviário x Corinthians