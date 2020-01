Sem TV aberta: como assistir São Paulo x Água Santa pelo Paulistão 2020

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista de 2020 diante do Água Santa, às 21h30 desta quarta-feira 22, no Morumbi. Para valorizar seu sistema de pay-per-view, a Globo optou por não transmitir as primeiras partidas dos Estaduais de meio de semana, e o duelo será exclusivo do canal fechado Premiere. O site de PLACAR fará a narração minuto a minuto.

A equipe tricolor busca encerrar um jejum de 15 anos sem o título Paulista, mas, em dificuldades financeiras, ainda não fez contratações para esta temporada. O técnico Fernando Diniz deve escalar um ataque leve, que será municiado pelos experientes Daniel Alves e Hernanes.

Já o Água Santa, equipe de Diadema que acaba de retornar à elite, apostou na contratação de atletas bastante rodados, como Luis Ricardo, Dinei, Fabrício e Felipe Azevedo.

Prováveis escalações:

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Helinho, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Água Santa: Thomazella, Luis Ricardo (Jonathan), Walisson Maia, Naylhor (Andrés) e Peri (Bruno Costa); Wellington Reis, Pio, Marquinhos e Felipe Azevedo; Dinei e Robinho. Técnico: Fernando Marchiori.