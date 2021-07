Sem principais estrelas, Bayern perde amistoso para o Colônia

Sem suas principais estrelas, o Bayern de Munique foi derrotado por 3 a 2 para o Colônia em amistoso de pré-temporada, neste sábado, 17. A partida, que marcou a estreia de Julian Nagelsmann no comando do clube bávaro, foi assistida por 6 mil torcedores no estádio MS Technologie-Arena, em Villingen-Schwenningen.

Os gols do Bayern foram anotados por Armindo Sieb e Joshua Zirkzee, enquanto o Colônia marcou com Jan Thielmann e Mark Uth, duas vezes. Apesar da derrota, o técnico Nagelsmann pôde utilizar muitos jovens e fez várias alterações.

O Colônia disputou o playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão na última temporada e conseguiu se manter na elite. As duas equipes vão iniciar a temporada oficialmente com a Copa da Alemanha.

Pela primeira rodada da competição, o Bayern encara o Bremer SV, no dia 6 de agosto, enquanto o Colônia enfrenta o Jena, no dia 8 de agosto. O Campeonato Alemão começa no dia 13 do mesmo mês.

Schluss beim ersten Testspiel der Saison. #KOEFCB pic.twitter.com/hA3zZzzEhE — FC Bayern München (@FCBayern) July 17, 2021