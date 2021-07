Sem Pedro, seleção olímpica convoca Richarlison para os Jogos de Tóquio

Com dificuldades para fechar o grupo que buscará o bicampeonato, o técnico André Jardine convocou nesta sexta-feira, 2, o atacante Richarlison para a disputa dos Jogos de Tóquio pela seleção brasileira. O jogador do Everton, que está com a equipe adulta na disputa da Copa América, ocupará a vaga de Pedro, que não foi liberado pelo Flamengo.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A convocação ainda não foi oficializada, mas foi confirmada a PLACAR pelo estafe do atleta e por uma fonte ligada à CBF. A seleção olímpica já se apresentou na última quinta-feira, em São Paulo, mas ainda com diversos membros faltando. Richarlison integrará o grupo quando terminar a participação do Brasil na Copa América. Nesta sexta, a equipe encara o Chile, pelas quartas de final, no Rio.

Nesta semana, a Fifa anunciou a ampliação do número de inscritos por equipe de 18 para 22. Até o momento, Jardine teve de lidar com ao menos três negativas: Pedro, do Flamengo, Gerson, do Olympique de Marselha, e Rodrygo, do Real Madrid, estavam nos planos da comissão, mas não foram liberados. A Olimpíada não faz parte do calendário das chamadas Datas Fifa e, por isso, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas.

Com o veterano Daniel Alves, do São Paulo, como sua principal estrela, a seleção olímpica estreia na competição no Japão dia 22, contra a Alemanha, numa reedição da última final. Enquanto os Jogos acontecem na Ásia, serão disputados jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Brasileirão.