Sem Neymar, PSG vence o Mônaco e assegura título da Copa da França

O Paris Saint-Germain assegurou nesta quarta-feira, 19, a 14ª conquista da Copa da França, a sexta nas últimas sete edições disputadas. Sem poder contar com Neymar, suspenso, a equipe do técnico argentino Mauricio Pochettino venceu o Mônaco por 2 a 0, no Stade de France. Os gols da vitória foram marcados pelos atacantes Mauro Icardi e Kylian Mbappé.

Neymar assistiu ao confronto da arquibancada como espectador. O brasileiro teve o recurso negado pelo Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Francês pelo cartão vermelho que tinha recebido no início de abril, depois de uma expulsão contra o Lille, ainda pelo Campeonato Francês. Durante o jogo, ele ainda publicou uma menção a MC Kevin, cantor e amigo pessoal do jogador, morto no último domingo, 16.

Mc KEVIN 🖤🙏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) May 17, 2021

“Queria entender a cabeça do cara que faz a regra de cartões da França. Esse merece aplausos. Que confusão!”, desabafou o jogador em suas redes sociais.

Depois do título, o clube parisiense agora foca atenções na última rodada do Campeonato Francês, competição em que ocupa a segunda colocação, com 79 pontos, um atrás do líder Lille. Para ser campeão, a equipe precisa vencer o Brest, no domingo, e torcer por um tropeço do rival contra o Angers. O Mônaco, terceiro colocado, também tem chances matemáticas na disputa.

Apesar dos alto investimentos, o clube foi recentemente eliminado para o Manchester City da Liga dos Campeões, na fase semifinal. A decisão será entre a equipe treinada pelo técnico Pep Guardiola e o Manchester City, no próximo dia 29.