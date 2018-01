Sem Neymar, PSG vence Guingamp e avança na Copa da França

Jogando no Parc de Princes, em Paris, o PSG venceu o Guingamp por 4 a 2 pela Copa da França, classificando-se às oitavas de final da competição, mesmo sem a presença do camisa 10, Neymar, em tratamento de lesão na coxa. O PSG fez 2 a 0 em 25 minutos, e ainda no primeiro tempo, o Guingamp diminuiu, de pênalti. No segundo tempo, Pastore marcou pelo PSG, e novamente o Guingamp diminuiu cobrando pênalti Aos 44 minutos, de cabeça, Marquinhos fez o último gol do jogo.

O adversário do time parisiense na próxima fase será definido após sorteio.