Sem Neymar, PSG goleia no 1º amistoso da pré-temporada

Sem vários jogadores considerados titulares, incluindo Neymar, que se reapresentou com uma semana de atraso e não viajou com o time, 16, o Paris Saint-Germain disputou nesta terça-feira, 16, o seu primeiro amistoso de pré-temporada e não teve qualquer dificuldade para golear o Dynamo Dresden, clube da segunda divisão da Alemanha, por 6 a 1, na cidade de Dresden. O atacante Kyllian Mbappé foi o grande destaque da partida com dois gols e duas assistências.

Logo aos seis minutos, o francês recebeu a bola na intermediária, arrancou até a área e tocou por cobertura na saída do goleiro para abrir o placar com um belo gol. Pouco depois, aos 16, Mbappé deu uma bela assistência para Julian Draxler marcar. Aos 34, o atacante balançou as redes pela segunda vez após receber lançamento do italiano Marco Verratti.

Na segunda etapa, mesmo com algumas substituições, o Paris Saint-Germain seguiu dominando o jogo e construiu a goleada. O lateral-direito Arthur Zagre, de apenas 17 anos, fez o quarto, Mbappé deu mais uma assistência para Virgiliu Postolachi balançar as redes e Adil Aouchiche anotou o sexto dos franceses. Kone diminuiu em cobrança de pênalti aos 31 minutos.

O Paris Saint-Germain ainda não conta em sua pré-temporada com jogadores que disputaram a Copa América no Brasil. São os casos dos zagueiros brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, do meia/atacante argentino Angel Di María e do atacante uruguaio Edinson Cavani.

O Paris Saint-Germain ainda disputará um amistoso de pré-temporada na Alemanha. Será neste sábado contra o Nuremberg, da elite alemã, em Nuremberg. Depois, a equipe começará uma turnê pela China, e espera contar com Neymar, que manifestou seu desejo de retornar ao Barcelona, mas aguarda o desenrolar dos fatos de maneira pacífica. A partir do dia 24, que será encerrada com a disputa da Supercopa da França contra o Rennes, em 3 de agosto, na cidade de Shenzhen.

Nesta terça-feira, o clube de Paris anunciou, a contratação do zagueiro francês Abdou Diallo por cinco anos. O atleta de 23 anos foi um dos destaques do Borussia Dortmund na última temporada.