A Fifa divulgou nesta terça-feira a lista de dez jogadores que concorrerão ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo no dia 24 de setembro deste ano. Neymar, estrela brasileira, ficou de fora da lista, formada em sua maioria por jogadores que se destacaram na disputa da Copa do Mundo.

Os franceses Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e o zagueiro Raphael Varane, que também venceu a Liga dos Campeões com o Real Madrid, entraram na lista após o título mundial da França. A vice-campeã Croácia emplacou o meia Luka Modric, enquanto a terceira colocada Bélgica tem Kevin de Bruyne e Eden Hazard. Por fim, a quarta colocada Inglaterra aparece com o artilheiro da última Copa com seis gols, Harry Kane, que também fez excelente temporada pelo Tottenham.

Três atletas que se destacaram na temporada, mas não necessariamente na Copa, também entraram na lista. Cinco vezes vencedor do prêmio, Cristiano Ronaldo, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que também marcou quatro gols na Copa, mas foi eliminado com Portugal nas oitavas de final, é um deles. O outro concorrente é justamente Lionel Messi, que também já venceu o prêmio cinco vezes, e neste ano foi campeão espanhol com o Barcelona. Por fim, vice-campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool e destaque do Campeonato Inglês, o egípcio Mohamed Salah fecha a lista.

A lista dos 11 nomes foi definida por especialistas escolhidos pela Fifa. A votação para a escolha do melhor jogador começa nesta terça-feira e vai até 10 de agosto. Os torcedores podem votar pelo site da entidade. Ainda haverá outros três grupos de votantes: jornalistas escolhidos pela Fifa, além dos técnicos das seleções e seus respectivos capitães. O período analisado dos jogadores vai de 3 de julho de 2017 até 15 de julho de 2018. A indicação dos três finalistas será feita no início de setembro.