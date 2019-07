Sem Neymar e Marta, Fifa divulga candidatos ao prêmio de melhor do mundo

Horas depois de exibir a lista dos melhores treinadores, a Fifa divulgou na manhã desta quarta-feira, 31, os nomes dos dez indicados ao prêmio The Best, de melhor jogador de 2019. Pelo segundo ano consecutivo, Neymar não integra o grupo de finalistas, assim como nenhum outro brasileiro. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, empatados com cinco prêmios de melhor do mundo cada, estão na disputa. Outro forte candidato é o zagueiro holandês Virgil Can Dijk, campeão europeu com o Liverpool. A premiação do The Best acontece em 23 de setembro, em Milão, na Itália.

Além de Van Dijk, a Holanda foi representada por mais dois destaques que trocaram o Ajax nesta janela de transferência: Frankie De Jong, do Barcelona, e Matthijs De Light, da Juventus. Os outros indicados foram o belga Eden Hazard, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid, o inglês Harry Kane, do Tottenham, o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, ambos do Liverpool, e o francês Kylian Mbappé, do PSG.

Além de Neymar, outra ausência sentida foi a do croata Luka Modric, atual vencedor do prêmio, que fez temporada ruim pelo Real Madrid. Os dez nomes agora serão colocados em votação. A participação popular tem peso semelhante ao de especialistas da comunidade do futebol (jornalistas e capitães e treinadores das seleções nacionais) e os três finalistas serão anunciados posteriormente.

Rapinoe, a favorita entre as mulheres

A Fifa também divulgou a lista do futebol feminino. A brasileira Marta, embora seja a detentora do prêmio, honraria que ganhou seis vezes, e tenha se tornado a maior artilheira da história das Copas em qualquer gênero, com 17 gols, não foi indicada entre as 12 candidatas no futebol feminino. A relação é dominada pela seleção dos Estados Unidos, que faturou recentemente o título mundial, com quatro nomes. Além da favorita Megan Rapinoe, eleita a melhor jogadora da Copa da França, Julie Ertz, Rose Lavelle e Alex Morgan estão presentes na relação. Finalista do Mundial pela Holanda, Vivianne Miedema também foi indicada. A França teve dois nomes apontados: Wendie Renard e Amandine Henry, autora do gol que eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa. As inglesas Ellen White e Lucy Bronze, as norueguesas Caroline Graham Hansen e Ada Hegerberg, e a australiana Sam Kerr completam a lista de candidatas.