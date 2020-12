Sem Neymar, Fifa anuncia finalistas do prêmio The Best

A Fifa anunciou no início da tarde desta sexta-feira, 11, os três indicados ao prêmio The Best. O melhor jogador do mundo na temporada será decidido entre o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o grande favorito desta edição, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. A cerimônia virtual de premiação acontece no dia 17 de dezembro.

Apesar do ótimo ano com o Paris Saint-Germain, com mais um título francês garantido e presença na final da Champions, o brasileiro Neymar acabou preterido na final do The Best este ano – muitos apostavam que o camisa 10 da seleção estaria entre os três melhores ao lado de Lewandowski e do belga Kevin De Bruyne, outro que fez uma grande temporada pelo Manchester City.

O único representante brasileiro na premiação é Alisson Becker. O jogador de 28 anos do Liverpool disputa o prêmio de melhor goleiro contra o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madri.

Um clube brasileiro terá a chance de sair com uma láurea do The Best. O golaço de bicicleta do uruguaio Giorgian de Arrascaeta na vitória do Flamengo sobre o Ceará por 3 a 0, no Campeonato Brasileiro do ano passado, concorre ao prêmio Puskás, que seleciona o gol mais bonito do ano. Os adversários são Heung-min Son, do Tottenham, e Luis Suárez, hoje no Atlético de Madri, mas que entrou na disputa com um gol de calcanhar pelo Barcelona (assista aos gols clicando nos nomes dos jogadores).

Confira todos os indicados ao prêmio The Best:

Melhor jogadora feminina

Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique Lyonnais/Manchester City)

Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburg/Chelsea)

Wendie Renard (França/Olympique Lyonnais)

Melhor jogador masculino

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique)

Melhor goleira

Sarah Bouhaddi (França/Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars)

Melhor goleiro

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Manuel Neuer (Alemanha/Bayern München)

Jan Oblak (Eslovênia/Atlético de Madri)

Melhor técnico do futebol feminino

Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (França/Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Holanda/seleção holandesa)

Melhor técnico do futebol masculino

Marcelo Bielsa (Argentina/Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Alemanha/Bayern München)

Jürgen Klopp (Alemanha/Liverpool)

Prêmio Puskás

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará x Flamengo [Brasileirão – Brasil] (25 de agosto 2019)

Heung-min Son (COR) – Tottenham x Burnley [Premier League – Inglaterra] (7 de dezembro de 2019)

Luis Suárez (URU) – Barcelona x Mallorca [LaLiga – Espanha] (7 de dezembro de 2019)