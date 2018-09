Sem Neymar e Mbappé, PSG goleia Saint-Étienne no Francês

O Paris Saint-Germain não sentiu a falta de seus principais jogadores – Neymar, poupado, e Kylian Mbappé, suspenso – e goleou o Saint-Étienne por 4 a 0, na tarde desta sexta-feira, no Parque dos Príncipes. Com o resultado, o time da capital francesa manteve 100% neste início de Campeonato Francês, com 15 pontos em cinco jogos, na liderança isolada. O Saint-Étienne tem seis pontos, na 12ª colocação.

O meia alemão Julian Draxler marcou o primeiro em uma jogada de sorte: cabeceou duas vezes até mandar para as redes. Os outros gols saíram na segunda etapa. Primeiro, o uruguaio Edinson Cavani sofreu e converteu uma penalidade; o argentino Ángel Di María chutou forte e cruzado e marcou o terceiro; o último foi de Moussa Diaby, que recebeu cruzamento de Draxler e completou para gol.

Na próxima rodada, o PSG visita o Rennes, no dia 23, às 10h (de Brasília). Antes, fará um grande jogo na estreia da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, em Anfield, na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília).