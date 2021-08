Sem Neymar e estrelas, PSG perde a Supercopa da França para o Lille

O Paris Saint-Germain estreou oficialmente na temporada perdendo a Supercopa da França por 1 a 0 para o Lille. Na competição que reúne o campeão do Francês e da Copa da França, o time de Lille, que surpreendeu na temporada passada ao vencer a competição por pontos corridos, desbancou o clube de Paris, que não contou com suas estrelas, como Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di María e Donnarumma, com um gol do português Xeka.

O tento da vitória do Lille saiu ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, quando o meia Xeka recebeu pela ponta esquerda e mandou uma bomba no ângulo de Keylor Navas. Mesmo com mais posse de bola, a equipe de Mauricio Pochettino pouco assustou e ainda contou com duas boas defesas do goleiro brasileiro Léo Jardim.

É a primeira vez que o Lille levantou o troféu da Supercopa da França, já que perdeu a disputa em 1955 e 2011. Por outro lado, o PSG teve sua série de oito títulos seguidos da competição interrompida.