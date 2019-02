Sem Neymar e Cavani, PSG surpreende Manchester United na Inglaterra

Mesmo jogando fora de casa e sem dois de seus principais atletas, o Paris Saint Germain deixou Old Trafford com uma excelente vantagem, ao bater o Manchester United por 2 a 0, na noite desta terça-feira, 12, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester vinha empolgado com a série de 11 jogos de invencibilidade sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, enquanto o clube francês se ressentia da ausência de Neymar e Edinson Cavani, lesionados. O técnico Thomas Tuschel, do PSG, surpreendeu ao escalar Marquinhos no meio-campo e Daniel Alves mais avançado, à diteita do ataque.

O primeiro tempo foi disputado, sem grandes chances. No segundo tempo, no entanto, o ataque do PSG decidiu o jogo: o argentino Ángel Di María deu duas assistências, uma para Presnel Kimpembé e outra para o francês Kylian Mbappé.

Mbappé ainda desperdiçou ótima chance diante do goleiro De Gea e o Manchester se complicou ainda mais com a expulsão de Paul Pogba após dividida com Daniel Alves. Foi a primeira derrota de Solskjaer, que substituiu José Mourinho no início do ano e somou 10 vitórias e um empate até a estreia na Champions.

O jogo de volta acontece em 6 de março, no Parque dos Príncipes, e o clube francês pode perder por até um gol de diferença para alcançar as quartas de final.