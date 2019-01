Sem Messi e Suárez, Barcelona perde para o Levante pela Copa do Rei

Com parte de suas principais estrelas poupadas, o Barcelona foi surpreendido nesta quinta-feira 10 e perdeu para o Levante, fora de casa, por 2 a 1, em jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Rei.

Sem Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué e seis titulares, o Barcelona foi facilmente dominado no primeiro tempo, e os donos da casa aproveitaram a superioridade para abrir vantagem.

Erick Cabaco abriu o placar aos 4 minutos de jogo, e Borja Mayoral ampliou 12 minutos mais tarde. Só perto do fim, aos 39 do segundo tempo, Philippe Coutinho diminuiu em cobrança de pênalti.

Outro que teve oportunidade no time misto escalado pelo técnico Ernesto Valverde foi o atacante Malcom, substituído na etapa final.

No jogo de volta, que será disputado na próxima quinta-feira, 17, no Camp Nou, o Barcelona precisará vencer o adversário por um placar simples para conseguir a vaga nas quartas de final do torneio.

Nas outras partidas de hoje pela Copa do Rei, o Sevilla venceu o Athletic Bilbao, fora de casa, por 3 a 1, e Real Sociedad e Betis empataram sem gols.