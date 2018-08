Sem Messi e Neymar, Uefa define finalistas a melhor jogador da temporada

Foram definidos nesta segunda-feira os três finalistas para o prêmio de Jogador do Ano da Uefa na temporada 2017/2018: Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. O anúncio do vencedor será dia 30 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neymar e Messi ficaram fora – o brasileiro não ficou nem entre os dez primeiros, enquanto o argentino foi quinto colocado.

Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da Liga dos Campeões e decisivo para a conquista do Real Madrid. Seu ex-companheiro de time Luka Modric teve ótimo desempenho na Copa do Mundo – foi vice-campeão com a Croácia. O atacante egípcio Salah apresentou excelente nível com a camisa do Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões, e foi o artilheiro do Campeonato Inglês.

Mesmo com números impressionantes em mais uma temporada da sua carreira, Messi ficou de fora da premiação, da qual foi vencedor em 2010/2011 e 2014/2015. O Barcelona foi eliminado nas quartas na Liga dos Campeões. E a ausência de Neymar da lista dos dez primeiros tem relação com o começo animador no Paris Saint-Germain e a lesão no início deste ano – assim, ficou fora de boa parte da temporada.

Dois brasileiros concorrem a prêmio

Alisson e Marcelo também concorrem a prêmios da Uefa. O primeiro disputa o melhor goleiro da última temporada, quando defendeu a Roma, semifinalista da Liga dos Campeões. Atualmente no Liverpool, ele concorre com Buffon e Navas.

Veja a posição de jogadores entre o 4° e 10° lugar