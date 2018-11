Sem Mbappé, Prêmio Golden Boy tem Vinicius Jr. entre os cinco finalistas

O brasileiro Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, está entre os cinco finalistas do Golden Boy – tradicional prêmio oferecido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano. Na última terça-feira, o jornal surpreendeu ao divulgar os finalistas sem a presença do francês Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint Germain.

Aos 18 anos, Vinicius Junior vem se destacando nos últimos jogos do Real Madrid. O atacante, no início da temporada, não era utilizado na equipe principal do clube e disputava jogos pelo Castilla, time B do Real, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Desde a demissão do técnico Julen Lopetegui, Vinicius ganhou mais oportunidades na equipe principal – agora sob comando do argentino Santiago Solari -, agradou e não deve mais ser utilizado no Castilla.

A lista de finalistas do jornal italiano não conta com o francês Kylian Mbappé, vencedor do prêmio em 2017. O atacante de 19 anos era um dos favoritos, pois faz grande temporada pelo Paris Saint Germain, venceu o prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo da Rússia e é um dos concorrentes à Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

Vinicius Junior agora concorre com o lateral Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, o zagueiro Matthijs De Ligt, do Ajax, e com os atacantes Justin Kluivert, da Roma, e Patrick Cutrone, do Milan. O vencedor do Golden Boy será eleito em dezembro por um júri montado pelo periódico italiano.