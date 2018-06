Nesta quarta-feira, o técnico da seleção da Sérvia, Mladen Krstajic, divulgou a escalação da equipe para enfrentar o Brasil, em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2018. A surpresa foi a ausência do zagueiro/lateral Branislav Ivanovic, do Zenit. O treinador optou pelo lateral Antonio Rukavina, do Villarreal.

Krstajic também sacou o meia Zoran Tosic, do CSKA Moscou, optando pela escalação do zagueiro Milos Veljkovic, do Werder Bremen. O time ainda conta com suas estrelas, como Nemanja Matic e Sergej Milinkovic-Savic. Uma vitória classifica os sérvios e elimina a seleção brasileira, que precisa de um empate ou uma vitória para avançar às oitavas de final.

Confira a escalação da Sérvia:

Vladimir Stojkovic; Aleksandar Kolarov; Milos Veljkovic; Nikola Milenkovic; Antonio Rukavina; Nemanja Matic; Sergej Milinkovic-Savic; Filip Kostic; Adem Llajic; Dusan Tadic; Aleksandar Mitrovic.