Sem ingresso, torcida invade Maracanã antes da decisão

Torcedores do Flamengo sem ingresso forçaram a entrada e invadiram as bilheterias do estádio do Maracanã, poucas horas antes da decisão da Copa Sul-Americana, diante do Independiente, da Argentina. Foi mais um capitulo do clima de guerra envolvendo as torcidas das duas equipes, que havia começado na noite anterior, quando muitos flamenguistas ficaram soltando fogos ao lado do hotel onde os argentinos estavam hospedados, na Zona Sul do Rio.

Uma grande quantidade de torcedores forçou a entrada no portão F do Maracanã, todos sem ingressos. Os seguranças do estádio não conseguiram conter a multidão. Com a confusão, quem tinha comprado o ingresso com antecedência não conseguia entrar no estádio.

A polícia também entrou em confronto com vários flamenguistas, que foram provocar os rivais argentinos. A PM fez barreiras e reforçou o policiamento na avenida Eurico Rabello, por onde entra a torcida argentina. A confusão começou no início da noite, e voltou a se repetir por volta das 20 horas. O cheiro de fumaça das bombas de gás e uma leve irritação nos olhos puderam ser sentidos inclusive do lado de dentro do estádio.

Desde a terça-feira, o clima é de tensão entre as duas torcidas. Na véspera do jogo, centenas de flamenguistas promoveram tumulto em frente ao hotel onde a delegação do Independiente se hospedou, na Barra da Tijuca. Além disso, cerca de 2.000 rubro-negros fizeram confusão em Copacabana. A Polícia Civil autuou 49 deles, incluindo três menores. Todos foram soltos.

(Com Estadão Conteúdo)