Sem Ganso, Sevilla perde Supercopa da Europa para Real Madrid na prorrogação

No primeiro jogo oficial da temporada, Real Madrid e Sevilla fizeram um jogo muito equilibrado na Noruega, pela Supercopa da Europa e, como em 2014, o Real conquistou o título. Ganso não esteve do lado do Sevilla.

Contudo, dessa vez, o time da capital teve bem dificuldade. Em 2014, no País de Gales, venceu por 2 x 0. Neste edição, em Trondheim, na Noruega, o Real empatou no fim da segunda etapa e venceu apenas na prorrogação.

E o Real saiu na frente aos 21 da primeira etapa, com Asensio. Ainda no primeiro tempo, aos 41, Vazquez empatou o jogo.

A virada veio aos 27 da segunda etapa, com Konoplyanka, que havia entrado cinco minutos antes, cobrando pênalti.

Contudo, aos 48, Sergio Ramos empatou para o Real e levou o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, Kolodziejczak, que havia tomado amarelo aos 45 do primeiro tempo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso logo com três minutos do primeiro tempo.

Aos 14 do segunda tempo, a um minuto do fim, Carvajal fez o gol do título do time de Madri, que jogou sem Cristiano Ronaldo