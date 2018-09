Sem Esporte Interativo, SBT garante transmissão da Copa do Nordeste

O SBT anunciou nesta quarta-feira que voltará a transmitir, agora em parceria com a CBF, a Copa do Nordeste, cuja edição de 2019 vai de janeiro a maio. Os jogos acontecerão às terças, às 21h45, e aos sábados, às 16h. O Esporte Interativo detinha os direitos do torneio desde 2013 – no ano passado, cedeu a transmissão em TV aberta às afiliadas da emissora de Silvio Santos – mas recentemente anunciou o fechamento de seu canal de TV.

Em nota, o SBT informou que a decisão de manter a Copa do Nordeste, carinhosamente apelidada pelos torcedores de “Lampions League”, em sua grade de afiliadas é resultado do bom desempenho de audiência deste ano. Somente nas três principais praças – Fortaleza, Bahia e Recife – o SBT ocupou o primeiro ou segundo lugar no ibope com a exibição dos jogos.

“A transmissão da Copa Nordeste é um fator de extrema importância que agrega à nossa programação, pois o futebol não é um produto comum em nossa grade. Com isso, conseguimos atrair anunciantes variados, além de consolidar a presença da emissora na vida das pessoas, cumprindo o papel fundamental de um veículo de comunicação”, informou Marcelo Parada, Diretor Comercial do SBT.

A edição de 2019 da Copa do Nordeste terá 20 clubes participantes e 16 deles passarão para a segunda fase. O atual campeão é o Sampaio Correia, do Maranhão, que bateu o Bahia na última final.