Sem Chú e Cristiane, seleção é convocada para teste final antes de Tóquio

A técnica sueca Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira, 21, a lista de 25 jogadoras convocadas para os últimos testes da seleção brasileira feminina antes da Olimpíada de Tóquio, programada para 23 de julho. As ausências mais sentidas foram das atacantes Chú, do Palmeiras, envolvida em recente polêmica por um comentário homofóbico e de intolerância religiosa, e Cristiane, do Santos, principal artilheira da história dos Jogos, com 14 gols.

A meia Angelina, do O.L Regin, dos Estados Unidos, surgiu como maior novidade, recebendo a primeira oportunidade em seleção principal. Esta será a última data Fifa, de 7 a 15 de junho, disponível para avaliações. O país fará amistosos contra a Rússia, no dia 11, e Canadá, no dia 14, ambos na Espanha.

Pia evitou polêmica quando questionada sobre a não convocação de Chú. A jogadora causou enorme controvérsia após se manifestar em redes sociais sobre o falecimento do ator Paulo Gustavo, no último dia 5, vítima da Covid-19.

Em postagem no Facebook, que citava o cantor gospel Irmão Lázaro, também vítima da doença, a atleta escreveu: “Beleza, morreram pelo mesmo vírus, a diferença é: que um Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno”. Pia evitou o tema. “ Gostaria de falar só das 25 convocadas. São essas que podem fazer a diferença nos Jogos Olímpicos.”

Agenda da @SelecaoFeminina para os jogos preparatórios. Já estamos de olho em Tóquio!

Diante da repercussão, Chú publicou um vídeo pedindo desculpas. “Quero pedir desculpa para todos vocês, se atingiu você de alguma forma, que não foi do agrado de vocês. E venho aqui pedir desculpa. E não somente desculpa, quero que vocês me perdoem. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus”, disse.

A mensagem gerou incômodo entre atletas da modalidade, Cristiane, por exemplo, desabafou sobre o assunto, sem mencionar Chú, dizendo haver uma “atleta do nosso meio que sem o mínimo de respeito e amor ao próximo vem com falso moralismo, julgando e atacando pessoas”.

Cristiane e Chú estiveram na última convocação, anunciada em 25 de março. Na ocasião, a treinadora optou por jogadores que atuassem, preferencialmente, em território nacional. Desde que assumiu, Chú só havia ficado de fora de uma convocação. A treinadora ainda deu indícios de que dificilmente alguma atleta fora do grupo de 25 será chamada.

As convocadas:

Goleiras: Aline Reis (UD Granadilla Tenerife), Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia (Benfica)

Defensoras: Rafaelle (Palmeiras), Bruna Benites (Internacional), Erika (Corinthians), Poliana (Corinthians), Letícia Santos (Eintracht Frankfurt), Tamires (Corinthians), Jucinara (Levante UD) e Giovanna Crivelari (Corinthians)

Meio-campistas: Formiga (Paris Saint-Germain), Julia Bianchi (Palmeiras), Andressinha (Corinthians), Angelina (O.L Reign), Duda (São Paulo), Adriana (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras) e Marta (Orlando Pride)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Andressa Alves (Roma), Geyse (Madrid CFF), Ludmila (Atlético de Madrid), Debinha (North Carolina Courage) e Giovana (Barcelona)