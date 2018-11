Sem condições de viajar, Pelé adia encontro com Mbappé

Pelé adiou o encontro previsto para a próxima quinta-feira com o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain. O ídolo brasileiro de 78 anos disse não estar em condições médicas de viajar para conhecer a revelação francesa, conforme informação divulgada nesta terça pela marca de relógios Hublot, que patrocina ambos.

A empresa suíça também emitiu uma mensagem de Pelé para o atacante francês de 19 anos, em que a lenda do Santos e seleção brasileira explica os motivos do adiamento. “Kylian, como você comprovará dentro de 59 anos, o corpo precisa de mais tempo para se recuperar. Preciso de mais tempo para me recuperar da minha última viagem. Estou ansioso para te conhecer pessoalmente e celebrar seus feitos na Copa do Mundo”, declarou Pelé.

Pelé e Mbappé vêm mantendo uma relação amigável nas redes sociais. O ex-jogador brasileiro elogiou o francês, em seu Twitter, durante a Copa do Mundo, e chegou a autografar e presentear Mbappé com uma camisa do Santos. “Acho que você tem algo especial. Só tenho dois conselhos para te dar: siga sempre humilde e continue trabalhando duro. Estou certo de que você o fará”, escreveu Pelé para o francês, em suas redes sociais.

Na Rússia, Mbappé, de 19 anos, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em final de Copa do Mundo desde que Pelé, então com 17 anos, fez dois gols contra a Suécia, em 1958.

(Com AFP)