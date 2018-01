Sem brilho, Palmeiras ganha segunda seguida no Paulistão

O Palmeiras venceu neste domingo, fora de casa, o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time da capital, mesmo sem apresentar o mesmo desempenho do primeiro jogo, segue invicto na competição: na estreia do estadual paulista, o Palmeiras superou o Santo André por 3 a 1.

No primeiro tempo, o Botafogo produziu e conseguiu ficar com a bola, apesar do favoritismo do Palmeiras. O time do interior paulista teve algumas chances de perigo com Dodô e Bruno Moraes, mas sem êxito. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e passou a trocar mais passes.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Borja fez o único gol da partida. Willian entrou na área, levou até a linha de fundo e tocou cruzado. Dudu deixou passar para o atacante colombiano finalizar e marcar. O armador Lucas Lima, que não apareceu tanto quanto em sua estreia no time, quase ampliou em uma cobrança de falta, batendo no travessão.

Na próxima quinta-feira, no feriado do aniversário de São Paulo, o Palmeiras receberá à noite o RB Brasil no Allianz Parque, enquanto o Botafogo enfrentará o Novorizontino, de novo, no estádio Santa Cruz.