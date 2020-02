Sem brasileiros, PSG vence Nantes e amplia vantagem no Campeonato Francês

Sem Neymar, Thiago Silva e Marquinhos, o Paris Saint-Germain venceu o Nantes nesta terça-feira, 4, por 2 a 1, dando mais um passo rumo à conquista antecipada do Campeonato Francês.

Com os três brasileiros no departamento médico, o time de Thomas Tuchel fez um jogo desequilibrado, especialmente na defesa, que não teve seus dois titulares no miolo da zaga. No ataque, a ausência de Neymar foi compensada por Kylian Mbappé, Ángel Di María e Mauro Icardi, mais uma vez decisivo.

O primeiro gol do duelo saiu de uma jogada entre os dois argentinos. Aos 29 minutos, Icardi abriu o placar depois de desviar para o fundo da rede uma finalização de Di María.

Na etapa final, aos 12, Thilo Kehrer completou cruzamento cobrado por Di María para ampliar.

Quando o jogo parecia decidido, Presnel Kimpembe errou feio depois de recuo de Marco Verratti. Moses Simon aproveitou a oportunidade e superou o goleiro Keylor Navas.

Com a vitória, o PSG abriu 15 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, vice-líder do Francês, que amanhã visitará o Saint-Étienne.

Nos outros jogos da rodada, o Monaco quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas e venceu o Angers, por 1 a 0, com gol do montenegrino Stevan Jovetic aos 18 minutos da etapa inicial.

Os três pontos colocam o Monaco na nona posição, com 32 pontos, ainda longe da briga por vaga nas competições europeias, já que o Lille, quarto colocado, venceu o Rennes por 1 a 0 com gol de Loic Remy.