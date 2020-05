Sem assunto, Conmebol lança corrida por sedes de próximas ‘finais únicas’

Sem qualquer perspectiva de retomar as competições continentais, haja vista que a situação da pandemia de coronavírus está longe de estar controlada nos países da América do Sul, a Conmebol decidiu voltar ao noticiário nesta quinta-feira 14 com a divulgação das cidades candidatas à sede das finais em jogo único das Copas Libertadores e Sul-Americana em 2021, 2022 e 2023.

Sobre a retomada da atual edição da Libertadores, que foi paralisada após a disputa de apenas duas rodadas e cuja final está marcada para o dia 21 de novembro, no Estádio do Maracanã, nenhuma palavra. No final do mês passado, o diretor de competições da Conmebol, o brasileiro Frederico Nantes, disse ao jornal O Globo que o futebol no cone sul só será retomado assim que as autoridades sanitárias dos 10 países membros da confederação derem sinal verde para o futebol. O início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, foram adiadas até outubro deste ano.

De qualquer forma, a entidade segue trabalhando para “vender” suas próximas competições. Contando apenas com arenas que sediaram a Copa do Mundo de 2014, o Brasil é o país com mais candidatos nos três anos somados, mas o número cairá após a avaliação dos dossiês e definição dos finalistas. Em nota, a entidade informou que a inspeção dos finalistas, apesar da pandemia de coronavírus, está confirmada. Os postulantes participarão de reuniões virtuais com membros da entidade para tirar dúvidas e enviar, até o dia 29 de maio, um dossiê de candidatura.

“As cidades finalistas serão inspecionadas, uma vez que é possível viajar pela América do Sul e após as visitas de inspeção, os relatórios serão novamente apresentados ao Conselho do órgão de futebol sul-americano, que tomará a decisão final sobre os locais”, diz o comunicado.

A Libertadores implantou o formato de final única pela primeira vez em 2019, na final entre Flamengo e River Plate, que foi disputada no estádio Monumental, em Lima, no Peru. A decisão seria realizada em Santiago, no Chile, mas uma série de violentas manifestações obrigou a Conmebol a alterar o local às vésperas da partida.

Confira os candidatos brasileiros:

Copa Libertadores

2021: Arena da Baixada, Beira-Rio, Arena Corinthians e Morumbi

2022: Arena da Baixada, Beira-Rio, Maracanã, Arena Corinthians e Morumbi

2023: Arena da Baixada, Beira-Rio, Maracanã, Arena Corinthians e Morumbi

Copa Sul-Americana

2021: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova

2022: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova

2023: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova