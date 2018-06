Sem alarde, seleção brasileira embarca de trem para Liverpool

LONDRES – A seleção brasileira dispensou o luxuoso jatinho que a levou de Teresópolis para Londres e nesta sexta-feira viajou de trem da capital inglesa para Liverpool, onde no domingo, o time encara a Croácia, em amistoso no estádio de Anfield, com Neymar entre os reservas. Apenas alguns curiosos, que passavam pela estação e viram uma pequena movimentação, pararam para ver os atletas. Willian, ídolo do clube local Chelsea, ouviu gritos de um torcedor.

A seleção realizou treino durante a tarde, sem a presença da imprensa, e chegou à estação de Watford Junction por uma porta lateral. O trem partiu às 20h20 do horário local (16h20 de Brasília) e está programado para chegar a Liverpool em pouco menos de duas horas.

O meio-campista Renato Augusto, com dores no joelho, permaneceu no centro de treinamento do Tottenham, em Londres, com o fisioterapeuta Bruno Mazzioti. Douglas Costa, recuperado de lesão muscular, viajou com o grupo, mas também é desfalque para o jogo.

No sábado, o time treinará no estádio do Liverpool, assim como a seleção croata, que tem como destaque os meias Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona. Gabriel Jesus, que será o capitão do Brasil pela primeira vez, e Tite concederão entrevista no local.

O treinador gaúcho deve revelar quanto tempo pretende utilizar Neymar nos amistosos contra Croácia e também contra a Áustria, dia 10, em Viena. O principal jogador do time está recuperado de uma lesão no osso do pé direito, mas a comissão técnica ainda avalia o melhor cenário para colocá-lo em campo novamente. Neymar não joga desde 25 de fevereiro, quando fraturou o quinto metatarso.