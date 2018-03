Tite convoca Talisca e Willian José para último teste da seleção

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, os convocados da seleção brasileira para os últimos testes antes da lista final para a Copa do Mundo da Rússia, que será divulgada em maio. Sem Neymar, lesionado, e com algumas vagas abertas, o treinador optou por convocar 25 jogadores e apostou em novatos: Willian José, da Real Sociedad, e Anderson Talisca (Besiktas).

Os laterais Fagner (Corinthians) e Filipe Luís (Atlético de Madri) ganharam a preferência do treinador nas laterais. Na zaga, ele convocou um jogador a mais, dando a entender que Geromel (Grêmio) e Rodrigo Caio (São Paulo) lutarão por uma vaga na Copa.

Diego (Flamengo) e Giuliano (Fenerbahce), que vinham sendo constantemente chamados, perderam vagas para Fred (Shakhtar) e Anderson Talisca (Besiktas).

No ataque, com a volta de Neymar para a Copa, Douglas Costa (Juventus), Willian José (Real Sociedad) e Taison (Shakhtar) devem brigar por uma vaga.

A seleção brasileira enfrentará a Rússia, dia 23 de março, em Moscou, e quatro dias depois, visitará a campeã mundial Alemanha, em Berlim.

Lista divulgada, estes serão os jogadores que vestirão a Amarelinha contra Rússia (23/03) e Alemanha (27/03)! 📋⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/xWwUpHWpmU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 12, 2018

Os convocados da seleção brasileira:

Goleiros

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Neto (Valencia)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Geromel (Grêmio)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Meio campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Paulinho (Barcelona)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Anderson Talisca (Besiktas)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Taison (Shakhtar Donetsk)

Willian José (Real Sociedad)