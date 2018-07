Tentando digerir a eliminação da Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira começa a se despedir da Rússia. Na manhã deste sábado, dia seguinte à derrota por 2 a 1 para a Bélgica, pelas quartas de final, jogadores e membros da comissão técnica deixaram o hotel em Kazan e foram para o aeroporto da cidade.

Cerca de 50 torcedores estavam na porta do hotel para aplaudir e manifestar apoio aos atletas, que se abraçaram antes de se separarem em grupos. Os goleiros Alisson e Cássio, o volante Fernandinho, o lateral esquerdo Filipe Luís e o preparador de goleiros Taffarel foram os primeiros a sair.

Seleção brasileira deixando o hotel, em Kazan, sob aplausos dos torcedores que ainda estão na cidade. #trbrasil pic.twitter.com/7kadnPpVfx — Alexandre Lozetti (@Ale_Lozetti) July 7, 2018

Divididos em grupos, eles entraram em carros e partiram rumo ao aeroporto. Pouco antes, o astro Neymar recebeu o filho Davi Lucca e a mãe Nadine Gonçalves no lobby do hotel, onde foi consolado por ambos. Na última sexta, após o revés para a Bélgica, o atacante deixou a Arena Kazan sem falar com a imprensa.

Em voo fretado pela CBF, a seleção brasileira deve desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 5h (de Brasília) deste domingo, após fazer escala em Madri, na Espanha.