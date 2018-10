Seleção se apresenta em Londres antes de viagem para Arábia Saudita

Os jogadores da seleção brasileira se apresentaram nesta segunda-feira ao técnico Tite no centro de treinamentos do Tottenham, em Londres, para dar início aos treinamentos visando o amistoso contra a Arábia Saudita, sexta-feira, às 15h (de Brasília), em Riad, capital saudita.

O time fará três treinos na Inglaterra antes da viagem à Ásia. Tite pode ter uma ausência neste começo. O atacante Everton, do Grêmio, sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no jogo contra o Bahia, no sábado, e fará exames nesta segunda para saber se viaja à Inglaterra, ou se será cortado.

O técnico da seleção aproveitou o domingo na Inglaterra para assistir ao empate sem gols entre Liverpool e Manchester City, em rodada do Campeonato Inglês, que contou com seis jogadores brasileiro em campo: Alisson, Ederson, Fabinho, Danilo, Firmino e Gabriel Jesus.

A #SeleçãoBrasileira está reunida novamente! Veja como foi a chegada dos jogadores na Inglaterra. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/s6xp6051rf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 8, 2018

No dia 16, em Jeddah, também na Arábia Saudita, o Brasil fará outro amistoso: terá pela frente a rival Argentina, desfalcada do craque Lionel Messi, que pediu para não ser convocado.

Para os dois jogos na Arábia Saudita, o treinador não convocou nenhum atleta dos quatro clubes que estavam na semifinal da Copa do Brasil (Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras). O único clube do país que teve jogador chamado por Tite foi o Grêmio: o goleiro Phelipe e o atacante Everton.

Tite terá uma baixa em relação à lista de convocados no último dia 21. O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi cortado após sofrer lesão na panturrilha direita. Para a vaga do jogador, Tite chamou Filipe Luís, do Atlético de Madrid, na última quinta-feira.