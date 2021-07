Seleção masculina vence Egito e chega à semifinal dos Jogos de Tóquio

1/10 Matheus Cunha comemorando o seu gol na partida - (Charly Triballeau/AFP) 2/10 O meio-campista egípcio Akram Tawfik em disputa de bola com o atacante brasileiro Richarlison - (Charly Triballeau/AFP) 3/10 O atacante Richarlison durante combate com Akram Tawfik, do Egito - (Charly Triballeau/AFP) 4/10 O goleiro egípcio Mohamed Elshenawy durante gol sofrido em partida contra o Brasil - (Charly Triballeau/AFP) 5/10 Claudinho e Matheus Cunha comemorando o gol brasileiro na partida - (Charly Triballeau/AFP) 6/10 O atacante brasileiro Matheus Cunha comemora com seus companheiros após marcar o gol do jogo - (Charly Triballeau/AFP) 7/10 O técnico Andre Jardine cumprimenta o atacante Matheus Cunha após marcar o gol do Brasil no jogo - (Lucas Figueiredo/CBF) 8/10 Bruno Guimarães durante lançamento de bola na partida - (Lucas Figueiredo/CBF) 9/10 Richarlison em disputa de bola com os defensores do Egito durante o jogo - (Charly Triballeau/AFP) 10/10 Daniel Alves em ação durante partida contra o Egito - (Lucas Figueiredo/CBF)

A seleção brasileira masculina de futebol se classificou às semifinais da Olimpíada de Tóquio ao bater o Egito por 1 a 0, na manhã deste sábado, 31, em Saitama. O atacante Matheus Cunha marcou o gol da vitória da equipe, que segue em busca do bicampeonato e enfrentará o México, numa reedição da final de Londres-2012, vencida pelo país da América do Norte.

O Brasil dominou completamente as ações na primeira etapa, mas perdeu uma série de oportunidades. O ataque formado por Claudinho, Richarlison, Antony e Matheus Cunha deu liga e causou perigo constante aos egípcios. O atacante do Ajax assustou primeiro, com jogada individual e chute por cima.

Richarlison, autor de cinco gols no torneio, também passou perto, mas seu chute parou em defesa de El Shanawy. O gol saiu aos 36 minutos, quando o camisa 10 fez boa jogada e achou Cunha, que finalizou com classe, rasteiro no canto. Na segunda etapa, o Brasil manteve o ritmo com as entradas de Paulinho, Malcom e Reinier no ataque, mas voltou a perder chances de gol. No fim o goleiro Santos garantiu o resultado com boas defesas.

A semifinal acontece na próxima terça-feira, 3, às 5h (de Brasília), diante do México, que eliminou a Coreia do Sul na outra semifinal. Na outra chave, Espanha e Japão brigam pela outra vaga na final.