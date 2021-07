Seleção masculina vence a Arábia Saudita e avança em primeiro

Mesmo com uma atuação irregular, a seleção brasileira masculina de futebol garantiu classificação às quartas de final dos Jogos de Tóquio ao bater a Arábia Saudita por 3 a 1 na manhã desta quarta-feira, 28, em Yokohama, no Japão. O atacante Richarlison foi o destaque com duas bolas na rede.

O adversário nas quartas de final, que acontece no próximo sábado, 31, às 7h (de Brasília), será o segundo colocado do grupo C, que será definido ainda nesta manhã. Os quatro integrantes seguem com chances: Espanha, Austrália, Argentina e Egito.

Mesmo já eliminada, a seleção da Arábia Saudita deu trabalho ao impreciso time do Brasil na primeira etapa. Matheus Cunha, de cabeça, após cobrança de escanteio de Claudinho, abriu o placar aos 13 minutos. A seleção brasileira quase ampliou quando Guilherme Arana cruzou pela esquerda para Antony cabecear no travessão.

Os asiáticos, no entanto, empataram aos 26 minutos, também em jogada de bola parada, com Al Amri. O Brasil ainda assustou na primeira etapa em chute forte de Arana que passou rente à trave. O resultado classificava o Brasil, mas era frustrante. O técnico André Jardine mandou a campo Malcom na vaga de Antony e o time melhorou.

Aos 20, Matheus Henrique chutou forte de esquerda, o goleiro defendeu e na sobra Matheus Cunha acertou a trave. Aos 30, sau o gol da vitória, com Richarlison, de cabeça. O atacante do Everton ainda marcou mais um gol, após assistência de Malcom, mas a jogada foi invalidade por impedimento. Já nos acréscimos, porém, em boa jogada coletiva, Richarlison selou a vitória e marcou seu quinto na competição – é o artilheiro isolado da Olimpíada, à frente de Gignac, da França, que tem quatro.