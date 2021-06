Seleção francesa terá o veterano Gignac na Olimpíada de Tóquio

A seleção francesa divulgou nesta sexta-feira, 25, a sua lista de convocados do futebol masculino para representar o país na Olimpíada de Tóquio. O treinador Sylvain Ripoll se fez valer do direito de levar três atletas acima da idade limite (24 anos, um ano acima do que normalmente acontece, pelo fato de o evento ter sido adiado em um ano). Entre os veteranos chamados, destaca-se está o atacante Andre-Pierre Gignac, do Tigres, do México.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O goleador de 35 anos não era convocado para a seleção desde 2016, mas vive excelente fase no futebol mexicano e recebeu a chance de vestir novamente a camisa azul. Na atual temporada, Gignac marcou 19 gols em 38 partidas. No início do ano, ele se destacou na disputa do Mundial de Clubes, no qual o Tigres eliminou o Palmeiras na semifinal e perdeu a decisão para o Bayern de Munique.

Além de Gignac, Ripoll convocou o meio-campista Teji Savanier e Florent Thauvin como atletas acima de 24 anos. O segundo, meia-atacante, tem 28 anos e surgiu como promessa do futebol francês. Participante do elenco vitorioso da Copa do Mundo de 2018, Thauvin não embalou na carreira e hoje também atua no Tigres, do México.

Gignac, portanto, será uma das estrelas do futebol olímpico junto com o brasileiro Daniel Alves. O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, também manifestou o desejo de estar em Tóquio, mas ainda não conseguiu sua liberação junto ao clube inglês. A imprensa francesa destacou que Kylian Mbappé tinha o sonho de disputar uma Olimpíada, porém o PSG não o liberou. Confira, abaixo, a lista de convocados da França:

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷 Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021