Seleção, Eliminatórias e Brasileirão: como assistir aos jogos desta quinta

A primeira Data Fifa após os campeonatos continentais e a Olimpíada começou. As seleções argentina e italiana, campeãs das últimas edições da Copa América e da Eurocopa, respectivamente, voltam a atuar nas Eliminatórias da Copa de 2022 embaladas por títulos marcantes. Ouro nos Jogos de Tóquio, a seleção brasileira também entre em campo desafiada a manter a invencibilidade mesmo cercada por desfalques. Além dos jogos internacionais, o Brasileirão conta com um único jogo.

Logo durante a tarde, a bola rolará para a Itália. Em excelente fase, a seleção de Roberto Mancini enfrenta, em Florença, a Bulgária. Dominante em sua chave rumo à Copa do Catar, a Azzurra pode encaminhar a classificação somando três pontos. O jogo começa às 15h45 e será transmitido na TNT e no serviço de streaming estadio.com.

Também pelas Eliminatórias da Uefa, no mesmo horário, a Hungria recebe a Inglaterra, vice-campeã da última Euro. O jogo vale a liderança do grupo e será transmitido pelo Space e também no estadio.com. Simultaneamente, a Suécia encara, em casa, a Espanha, em partida que só poderá ser assistida via serviço de streaming.

Em jogo atrasado da 14ª rodada, Fluminense e Juventude se enfrentam no Maracanã. A partida marcada para às 19h e marca o encontro entre duas equipes do meio de tabela deste Brasileirão. O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere. Em sequência, a campeã sul-americana Argentina jogará fora de casa, contra a Venezuela, às 21h e poderá ser assistida no SporTV 3.

Para fechar o dia, a seleção brasileira joga contra o Chile, no Estádio Monumental, em Santiago. Com desfalques importantes em função da resistência de clubes da Inglaterra e do Zenit, da Rússia, o Brasil pode contar com diversas novidades no time titular. A equipe treinada por Tite venceu todos os seis jogos disputados até aqui nas Eliminatórias. A partida está marcada para às 22h e será transmitida gratuitamente na Globo e pelo canal pago SporTV.