Seleção desembarca na França e Marta ainda é dúvida para estreia na Copa

A seleção brasileira de futebol feminino desembarcou, nesta quarta-feira, 5, em Grenoble, na França, onde enfrentará a Jamaica no próximo domingo, pela primeira rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A penúltima etapa de preparação do time para o Mundial se encerrou sem a garantia de que Marta poderá participar da estreia da equipe no torneio.

O elenco comandado pelo técnico Vadão passou os últimos 15 dias treinando na cidade de Portimão, em Portugal. A atacante Marta, no entanto, não participou da maioria das sessões porque sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na última terça-feira, depois de vários dias de tratamento, a craque correu em volta do gramado ao lado de um dos preparadores físicos da seleção, em um trabalho em separado do restante do grupo.

“Ainda é precipitado falar do retorno da Marta para o primeiro jogo diante da Jamaica, mas ela já está correndo no campo. O Dr. Nemi Sabeh Júnior já avaliou a lesão. O exame de imagem foi muito positivo com a cicatrização da área lesionada”, disse Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas, ao site da CBF.

Além de Marta, a seleção tem outras duas jogadoras em fase de transição após se lesionarem: Erika, que teve entorse no tornozelo esquerdo, e Luana, com edema inflamatório na região do quadríceps da coxa esquerda. “A Erika teve uma entorse grave, alguns dias antes de viajar (para Portugal), e já está começando a trabalhar com bola. A Luana teve um início de processo inflamatório, já recuperado”, informou o dirigente.

A seleção terá três dias de treinos em Grenoble antes de encarar a Jamaica, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Os outros jogos pelo Grupo C do Mundial vão ser contra a Austrália, no dia 13, às 13 horas, em Montpellier; e diante da Itália, no dia 18, às 16h, em Valenciennes.