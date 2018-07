Seleção das transferências mais caras da história vale R$ 5 bilhões

Com a contratação de Alisson da Roma pelo Liverpool, por 62,5 milhões de euros mais 10 milhões de euros variáveis, o brasileiro passou a ser o goleiro mais caro da história do futebol. Ele superou a marca de Gianluigi Buffon que, em 2001, foi contratado pela Juventus do Parma por 52,9 milhões de euros. Com isso, a seleção dos mais caros da história, que agora tem três brasileiros, vale agora 1,1 bilhão de euros (4,9 bilhões de reais na cotação atual).

Veja abaixo a seleção mais cara da história

Goleiro

Alisson – 62,5 milhões de euros – da Roma para o Liverpool

Lateral direito

Kyle Walker – 52,7 milhões de euros – do Tottenham para o Manchester City

Zagueiros

Virgil van Dijk – 78,8 milhões de euros – do Southampton para o Liverpool

Aymeric Laporte – 65 milhões de euros – do Athletic Bilbao para o Manchester City

Lateral esquerdo

Benjamin Mendy – 57,5 milhões de euros – do Monaco para o Manchester City

Meias

Philippe Coutinho – 125 milhões de euros – do Liverpool para o Barcelona

Paul Pogba – 105 milhões de euros – da Juventus para o Manchester United

Zinedine Zidane – 77,5 milhões de euros – da Juventus para o Real Madrid

Atacantes

Neymar (ponta esquerda) – 222 milhões de euros – do Barcelona para o PSG

Kylian Mbappé (ponta direita) – 135 milhões de euros – do Monaco para o PSG

Cristiano Ronaldo (centroavante) – 117 milhões de euros – do Real Madrid para a Juventus

Fonte: Transfer Markt