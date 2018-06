A seleção brasileira desembarcou na madrugada desta segunda-feira em Sochi, onde ficará concentrada para a Copa do Mundo, em busca do sexto título. Por volta das 02h45 de segunda-feira no horário local (noite de domingo no Brasil), o avião da seleção pousou e os jogadores desembarcaram na pista.

Em seguida, a delegação se dirigiu à saída do aeroporto e foi recebida por cerca de 50 torcedores, antes de entrar no ônibus que transportará a equipe na Copa, decorado com a frase: “Mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações”.

A segunda-feira será de recuperação física e fortalecimento muscular na academia do luxuoso resort onde a delegação ficará hospedada durante a Copa, à beira do Mar Negro. Os treinos com bola voltam na terça-feira e será aberto ao público, no estádio ao lado da concentração.

O Brasil estreia na Copa contra a Suíça, dia 17 em Rostov-on-Don, depois enfrentará a Costa Rica, dia 22 em São Petersburgo e encerra sua participação no grupo E do Mundial dia 27 contra a Sérvia, em Moscou.