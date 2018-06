Seleção chega a Liverpool e aprova viagem de trem

LONDRES – A seleção brasileira desembarcou na cidade inglesa de Liverpool na noite desta sexta-feira, após uma tranquila viagem partindo de Londres. O time optou por fazer o curto trajeto por meio terrestre e os jogadores aprovaram a experiência. O time chegou à cidade que receberá o amistoso de domingo, contra a Croácia, às 22h20 locais (18h20 em Brasília).

Em imagens da viagem divulgadas pela CBF, os jogadores aparecem animados. Uns jogaram baralho, outros preferiram a leitura e vários registraram a viagem nas redes sociais. Acostumado a viajar de trem com o Manchester City, Fernandinho elogiou a escolha. “É a primeira vez com a seleção. É bem confortável, rápido, sem estresse de aeroporto, raio-x, essas coisas.”

“Prefiro viajar de trem do que de avião”, completou Wllian, do Chelsea. Philippe Coutinho, que trocou o Liverpool pelo Barcelona em janeiro e retornará ao estádio de Anfield diante de grande expectativa, também lembrou que já fez diversas vezes este trajeto.

O embarque em Londres ocorreu de maneira bastante tranquila, sem qualquer tipo de assédio. Apenas alguns curiosos, que passavam pela estação e viram uma pequena movimentação, pararam para ver os atletas. Willian, ídolo do clube local do Chelsea, ouviu gritos de um torcedor.

O meio-campista Renato Augusto, com dores no joelho, permaneceu no centro de treinamento do Tottenham, em Londres, com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti. Douglas Costa, recuperado de lesão muscular, viajou com o grupo, mas também é desfalque para o jogo.

No sábado, o time treinará no estádio do Liverpool, assim como a seleção croata, que tem como destaque os meias Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona. Gabriel Jesus, que será o capitão do Brasil pela primeira vez, e Tite concederão entrevista no local.

O treinador gaúcho deve revelar por quanto tempo pretende utilizar Neymar nos amistosos contra Croácia e também contra a Áustria, dia 10, em Viena. O principal jogador do time está recuperado de uma lesão no osso do pé direito, mas a comissão técnica ainda avalia o melhor cenário para colocá-lo em campo novamente. Neymar não joga desde 25 de fevereiro, quando fraturou o quinto metatarso.