Seleção brasileira visita os Estados Unidos no primeiro jogo pós-Copa

A seleção brasileira realiza nesta sexta-feira, às 21h05 (de Brasília), o primeiro jogo depois da decepção na Copa do Mundo. O adversário no amistoso em Nova Jersey, nos Estados Unidos, será a seleção anfitriã, que não se classificou ao Mundial da Rússia. No início de seu novo ciclo, o técnico Tite optou por manter a base: deve escalar como titulares 10 atletas que estiveram na Rússia – a única novidade é o lateral-direito Fabinho, do Liverpool. Neymar será o capitão do novo ciclo, anunciou Tite na véspera.

O Brasil deve entrar em campo no estádio MetLife com Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino. O meia-atacante Willian foi titular na Copa, mas começará no banco. Tite também terá como opções cinco estreantes: Richarlison (do Everton), Lucas Paquetá (Flamengo), Everton (Grêmio), Andreas Pereira (Manchester United), Eder Militão (Porto).

O estádio MetLife é a casa dos New York Jets e New York Giants – times de futebol americano – e tem capacidade para 82.500 pessoas. Em 2026, deve receber jogos da Copa do Mundo. O Brasil fará mais um amistoso, na próxima terça-feira, em N Washington, contra El Salvador, às 21h30 (de Brasília).